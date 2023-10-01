Кайри Ирвинг остался недоволен своим рейтингом в игре NBA 2K24

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг остался недоволен своими показателями в компьютерной игре NBA 2K24.

«Чуваки, поднимите мне статистику в 2K24. Это мой привет 2K. Я думаю, что мой трёхочковый бросок равняется примерно 80 (баллам в игре. — Прим. «Чемпионата»), а должно быть как минимум 92 пункта.

Мой рейтинг штрафных бросков должен равняться 100 ну или как минимум 98 (2K присвоила баскетболисту показатель в 91 балл).

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае:

На самом деле меня не волнует, какой мне поставили рейтинг в игре. Я знаю, где я заслуживаю быть… 13 лет в игре, а вы оцениваете меня общим рейтингом в 90? Они недооценивают меня.

Напомним, Ирвинг является чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Баскетболист помог команде выиграть первый титул в НБА за всё время существования.