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Лука Дончич сыграл в двусторонке с ассистентами «Далласа»

Лука Дончич сыграл в двусторонке с ассистентами «Далласа»
Лука Дончич
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Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сыграл в двусторонке с ассистентами главного тренера команды Джейсона Кидда.

Лука Дончич сыграл в двусторонке с ассистенами «Далласа»:

Напомним, Дончич в это межсезонье выступал за сборную Словении на чемпионате мира по баскетболу. Вместе с национальной командой он дошёл до четвертьфинала международного первенства, в итоге его команда заняла седьмое место.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд высказал мнение, что Дончич вместе с Кайри Ирвингом лучшие игроки в Национальной баскетбольной ассоциации.

Момент с тренировки «Маверикс»:
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