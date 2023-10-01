Карасёв — о поражении МБА от ЦСКА: обыграть армейцев, не «умирая» в защите, невозможно

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал игру своих подопечных в 1-м туре Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Игра оставила двоякое впечатление. Конечно, обидно проигрывать. Но в третьей и четвёртой четвертях в целом доволен командой. После перерыва ребята вышли биться за каждый метр, за каждый клочок площадки. Надо понимать: обыграть ЦСКА с низким процентом попаданий и не «умирая» в защите невозможно», — сказал Василий Карасёв на пресс-конференции после матча.

Напомним, ЦСКА после первой половины игры вёл с преимуществом в 12 очков (45:33), однако в концовке встречи чуть не упустил победу, по итогу обыграв соперника со счётом 76:72.

Отметим, что в матче с ЦСКА разыгрывающий МБА Даниил Касаткин стал самым результативным игроком на площадке, набрав 21 очко.