«Потребуется время». Чет Холмгрен рассказал о «химии» с Шеем Гилджес-Александером

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался о звёздном партнёре по команде, разыгрывающем Шее Гилджес-Александере.

«Играть с таким парнем, как Шей, — это потрясающе. Наблюдая за нашей командой, вы увидите более широкую картину. Но для образования «химии» между нами потребуется время», — приводит слова Холмгрена официальный сайт лиги.

Чет Холмгрен показал, как готовится к первому сезону в НБА:

Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж выразил мнение, что Чет Холмгрен станет лучшим новичком сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).