«Я пытаюсь пойти по его стопам». Чет Холмгрен назвал игрока, с которого берёт пример

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен поделился мнением о звёздном лёгком форварде «Финикс Санз» Кевине Дюранте. Холмгрен отметил, что берёт пример с бывшего игрока «Оклахомы».

«Наблюдая за трудовой этикой Кевина и вниманием к деталям, понимаешь, для чего это нужно. Я пытаюсь пойти по его стопам и взять от него как можно больше, потому что я тоже планирую играть на высоком уровне на протяжении 17 лет.

Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку:

Всё начинается с тренажёрного зала, и возможность заниматься там с кем-то вроде Дюранта приносит мне дивиденды», — сказал Холмгрен в эфире Boardroom.

Холмгрен был выбран «Тандер» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.