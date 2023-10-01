Велимир Перасович оценил подписания УНИКСа и дебют Исмаэля Бако в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от летней трансферной компании команды и дебюта бельгийского центрового Исмаэля Бако после матча 1-го тура Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (91:73).

«Считаю, Исмаэль будет важным игроком для нашей команды. Мы предпочитаем подписывать молодых баскетболистов, которые имеют предпосылки для роста. Безусловно, Бако — один из них. В прошлом сезоне центровой выступал в Евролиге. На протяжении всего матча против «Локомотива-Кубань» Бако хорошо защищался.

Сегодня у бельгийца возникали проблемы только в тех случаях, когда он играл четвёртого номера, оказываясь на площадке одновременно с Рейнольдсом. Однако это объяснимо, поскольку тяжёлый форвард — не его позиция. В защите Бако закрывает много вещей благодаря своим габаритам. Нужно найти способ максимально эффективно использовать его на площадке. И ему, и нам требуется время.

Очевидно, что некоторые игроки ушли от нас не потому, что мы этого хотели. Они провели хороший сезон и получили улучшенные финансовые предложения, которые мы не могли повторить. Но такова реальность. «Локомотив-Кубань» сохранил прежний состав, сделав несколько точечных усилений. Поэтому в теории у нас по сравнению с южанами новая команда, поэтому нам требуется больше времени на адаптацию», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.