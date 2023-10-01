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«Пари Нижний Новгород» разгромил «Минск» в 1-м туре Единой лиги ВТБ

«Пари Нижний Новгород» разгромил «Минск» в 1-м туре Единой лиги ВТБ
БК «Пари Нижний Новгород»
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Сегодня, 1 октября, проходил матч 1-го тура Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске (вместимость 1996 зрителей). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 89:60.

Единая Лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
60 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Минск: Мотовилов - 19, Огунгбени-Джексон - 11, Чебашек - 8, Стубеда - 7, Коско - 6, Куратник - 4, Микульский - 2, Паско - 2, Бар - 1, Щербаков, Дуду, Секушенко
Пари Нижний Новгород: Ганькевич - 13, Аллен - 12, Хвостов - 11, Стребков - 10, Беленицкий - 9, Воронцевич - 9, Коузи - 7, Бабурин - 7, Ганькевич - 5, Апич - 4, Чадов - 2, Ивлев

Гости из Нижнего Новгорода выдали отменный старт и забрали первую четверть со счётом 28:18. «Пари НН» продолжил действовать активно и по итогам второй четверти вновь оказался сильнее соперника – 23:10. Итоговый результат первой половины – 51:28 в пользу «Пари НН».

Перерыв явно не пошёл на пользу хозяевам паркета, так как команда уступила со счётом 6:25 в третьей четверти. В заключительной 10-минутке клуб из Нижнего Новгорода мог позволить себе расслабиться, и минчане выиграли четвёртую четверть – 26:13, но проиграли матч со счётом 60:89.

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