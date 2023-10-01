«Пари Нижний Новгород» разгромил «Минск» в 1-м туре Единой лиги ВТБ

Сегодня, 1 октября, проходил матч 1-го тура Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске (вместимость 1996 зрителей). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 89:60.

Гости из Нижнего Новгорода выдали отменный старт и забрали первую четверть со счётом 28:18. «Пари НН» продолжил действовать активно и по итогам второй четверти вновь оказался сильнее соперника – 23:10. Итоговый результат первой половины – 51:28 в пользу «Пари НН».

Перерыв явно не пошёл на пользу хозяевам паркета, так как команда уступила со счётом 6:25 в третьей четверти. В заключительной 10-минутке клуб из Нижнего Новгорода мог позволить себе расслабиться, и минчане выиграли четвёртую четверть – 26:13, но проиграли матч со счётом 60:89.