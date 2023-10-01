Антон Астапкович — об игре ЦСКА с МБА: залогом победы стало хладнокровие наших игроков

Форвард московского ЦСКА Антон Астапкович подвёл итоги матча со столичной МБА в Единой лиге ВТБ, который завершился победой армейцев со счётом 76:72.

«ЦСКА нелегко далась победа над МБА? Победа — это победа. Это наши заработанные очки, и это главное. Первая игра, пара человек после травм вернулись. Мы, так сказать, были до этого в ограниченной ротации, поэтому сейчас навёрстываем упущенное.

Что скажу про МБА в сравнении с матчем недельной давности в Суперкубке Единой лиги ВТБ? Сегодня они забили меньше трёхочковых, более кучно сыграли в защите. Они молодцы, знают, что делают. Уверен, что на месте стоять не будут. Но это только начало сезона. Все будут сильнее становиться.

Что стало залогом успешного результата в матче? Мы в какой-то момент потеряли контроль в игре, и залогом победы стало хладнокровие некоторых наших игроков, взявших на себя инициативу и затащивших нас в эту победу», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».