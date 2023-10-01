«Руна» выиграла в своём первом матче Единой лиги ВТБ в истории

Московский баскетбольный клуб «Руна» успешно дебютировал в Единой лиге ВТБ, одержав победу в стартовой игре чемпионата с «Автодором» — 87:79. Матч проходил на стадионе «Динамо» в Москве (вместимость 5000 зрителей). Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Станиславом Валеевым.

Самым результативным игроком встречи стал Кайл Виньялес («Автодор»), который записал в свой актив 24 очка. в составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Кэмерон Янг — 17 очков.

6 сентября «Руна» на выезде встретится с «Уралмашем». «Автодор» 5 сентября примет на своей площадке МБА.