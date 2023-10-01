«Руна» выиграла в своём первом матче Единой лиги ВТБ в истории
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Московский баскетбольный клуб «Руна» успешно дебютировал в Единой лиге ВТБ, одержав победу в стартовой игре чемпионата с «Автодором» — 87:79. Матч проходил на стадионе «Динамо» в Москве (вместимость 5000 зрителей). Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Станиславом Валеевым.
Самым результативным игроком встречи стал Кайл Виньялес («Автодор»), который записал в свой актив 24 очка. в составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Кэмерон Янг — 17 очков.
6 сентября «Руна» на выезде встретится с «Уралмашем». «Автодор» 5 сентября примет на своей площадке МБА.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
87 : 79
Автодор
Саратов, Россия
Руна: Янг - 17, Иванович - 14, Морган - 10, Хилл - 9, Сопин - 8, Попов - 8, Савин - 6, Тайус - 5, Походяев - 5, Раданов - 3, Жмако - 2, Комиссаров
Автодор: Виньялес - 24, Хэммондс - 21, Беслач - 10, Мавра - 8, Петенев - 7, Пранаускис - 3, Пушица - 3, Фёдоров - 3, Торнвелл, Наумов, Халдеев, Цыбиков
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