Главный тренер «Автодора» назвал причину поражения в матче с «Руной»

Главный тренер баскетбольного клуба «Автодор» Миленко Богичевич высказался по поводу поражения в стартовом матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (79:87), который состоялся сегодня, 1 октября.

«Поздравляю «Руну», они заслужили эту победу. Мы не так хорошо играли в защите. Это одна из главных причин нашего сегодняшнего результата. Также с нами случился неприятный момент: по ходу матча потеряли одного из ключевых игроков.

Это только первый матч, сейчас нам нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

6 октября «Руна» на выезде встретится с «Уралмашем». «Автодор» 5 октября примет на своей площадке МБА.