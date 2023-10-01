Вергун остался недоволен «Минском» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу поражения команды в стартовом матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (60:89).

«Очень здорово, что новый сезон начался и атмосфера на домашней арене такая же, как мы расстались в мае месяце. И ощутить поддержку людей, эти вовлечённые глаза детей – очень здорово. Жалко, что не удалось их порадовать более качественным и результативным баскетболом.

Что касается игры – абсолютное превосходство соперника в «краске». В первой половине они совершили больше подборов на нашем щите, чем даже на своём. Притом, что мы мало забивали. Это недопустимо. Игроки максимально быстро, особенно те, кто новички, должны понимать уровень Единой лиги ВТБ, найти себя в нём и добавлять от игры к игре», — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.