Бэйлесс: Джру Холидэй более ценный игрок, чем Дэмьен Лиллард

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказал мнение по поводу разыгрывающего Джру Холидэя, который сегодня стал игроком «Бостон Селтикс».

«Джру Холидэй делает «Бостон» фаворитом на победу в НБА.

Он более ценный игрок, чем Дэмьен Лиллард: защитник, плеймейкер, болер, лидер, рабочая лошадка, победитель. Дэйм просто более зрелищный. Тренер «Селтикс» не должен им мешать, но поздравляю их. Джру!» — написал Бэйлесс в социальных сетях.

Напомним, ранее звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».