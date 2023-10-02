«Милуоки» заключит контракт с бывшим игроком «Финикса»

Разыгрывающий Кэмерон Пэйн и «Милуоки Бакс» достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic в своих социальных сетях со ссылкой на источники в лиге.

Кэмерон Пэйн был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года под общим 14-м номером «Оклахома-Сити Тандер», где провёл полтора сезона, а после был обменян в «Чикаго Буллз». На данный момент Пэйну 29 лет.

Последние четыре сезона разыгрывающий выступал за «Финикс Санз», где преимущественно выходил со скамейки запасных. Таким образом, «Милуоки» станет пятой командой в карьере баскетболиста («Кливленд Кавальерс» — сезон-2018/2019).

В минувшем розыгрыше плей-офф Кэмерон принял участие в семи матчах, набирая в среднем 8,1 очка, 2,9 передачи и два подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 40,7.