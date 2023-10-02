Джейсон Тейтум высказался об обмене Малкольма Брогдона в «Портленд»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на обмен разыгрывающего Малкольма Брогдона в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Настоящий профессионал, ничего кроме любви и уважения к этому парню. Удачи в этом году», — написал Тейтум в своих социальных сетях.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке:

Отметим, что в результате обмена между «Бостоном» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» разыгрывающий Джру Холидэй стал игроком «Селтикс». В обратном направлении отправились Малкольм Брогдон, центровой Роберт Уильямс и драфт-пики первых раундов за 2024 и 2029 годы.

В минувшем розыгрыше плей-офф 30-летний Брогдон принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 11,9 очка, делая 3,5 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых — 37,9.