Патрик Беверли провёл индивидуальную тренировку в преддверии сезона НБА

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли провёл индивидуальную тренировку в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Патрик Беверли принял участие в индивидуальной тренировке:

После открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при общих 40% реализации бросков с игры, 33,5% — трёхочковых.