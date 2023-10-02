Основатель Barstool Sports — об Ирвинге: зачем он «Маверикс», он убил их

Основатель спортивной медиаплатформы Barstool Sports Дэйв Портной высказался о звёздном разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Он убийца команд. Зачем он понадобился «Маверикс»? Он сертифицированный командный убийца! И он убил их. Угадайте, что Кайри Ирвинг написал мне в соцсетях: «Эй, болтун, почему бы тебе не сыграть со мной один на один?» Я отвечаю: «Ладно, засранец, давай поиграем один на один». Разговоры дошли до того, чтобы организовать встречу один на один, где он встретится с моей семьёй, а я – с его. И мы попытаемся установить мир во всём мире. Но этого не произошло. Чёрт возьми, нет!» — сказал Портной на канале FLAGRANT в YouTube.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае: