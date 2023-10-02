Эксперт допустил, как за счёт хитрости Адетокунбо мог добиться перехода Лилларда в «Бакс»

Баскетбольный эксперт Тони Кубридис высказал предположение, что некоторые игроки НБА действуют с помощью хитрости, чтобы добиваться своих целей.

«Эти игроки хитрые. Прежде всего, вспомните, как Яннис под первым номером выбрал Лилларда в Матче всех звёзд. И вдруг совершенно неожиданно происходит этот обмен. Не забывайте, как 7 ноября 2010 года Леброн сказал: «В следующем году я не буду носить номер 23. Я буду носить номер 6». Всё потому, что он знал, что отправится в «Чикаго» или «Майами».

Я не говорю, что они вступили в сговор или что-то в этом роде, но, мне кажется, он мог бы сказать: «Эй, я выбрал тебя первым». Знаешь, было бы здорово нам поиграть в будущем», — сказал Кубридис в подкасте Fluent & Chill.

Лиллард стал игроком «Милуоки» в результате сделки, в которой приняли участие три команды. В минувшем сезоне НБА он принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда: