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Эндрю Шульц назвал звезду НБА, получившую выгоду от поведения Кайри Ирвинга

Эндрю Шульц назвал звезду НБА, получившую выгоду от поведения Кайри Ирвинга
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Известный американский комик Эндрю Шульц высказал мнение, что противоречивое поведение разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга пошло на пользу некоторым игрокам НБА, в том числе его бывшему товарищу по «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу.

«Для меня злодейская роль Кайри — величайший успех Леброна», — сказал Шульц в подкасте Flagrant.

Ирвинг и Джеймс не всегда сходились во мнениях в течение трёх сезонов в «Кливленде». Многие фанаты в то время встали на сторону Кайри, держа в уме репутацию Джеймса как властного игрока. После того как Ирвинг был обменян в «Бостон» в 2017 году, не раз проявлялся его бурный характер. Это привело многих фанатов к выводу, что Леброн не виноват в том, что его отношения с Кайри испортились в «Кливленде». Ранее сообщалось, что, когда Леброн вернулся в «Кавальерс» в 2014 году, клуб нанял для него личного тренера, а также охранника и персонального ассистента. Ирвинг не мог рассчитывать на подобное отношение, что беспокоило его.

Леброн Джеймс прибыл в Саудовскую Аравию:

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