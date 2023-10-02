Эндрю Шульц назвал звезду НБА, получившую выгоду от поведения Кайри Ирвинга

Известный американский комик Эндрю Шульц высказал мнение, что противоречивое поведение разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга пошло на пользу некоторым игрокам НБА, в том числе его бывшему товарищу по «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу.

«Для меня злодейская роль Кайри — величайший успех Леброна», — сказал Шульц в подкасте Flagrant.

Ирвинг и Джеймс не всегда сходились во мнениях в течение трёх сезонов в «Кливленде». Многие фанаты в то время встали на сторону Кайри, держа в уме репутацию Джеймса как властного игрока. После того как Ирвинг был обменян в «Бостон» в 2017 году, не раз проявлялся его бурный характер. Это привело многих фанатов к выводу, что Леброн не виноват в том, что его отношения с Кайри испортились в «Кливленде». Ранее сообщалось, что, когда Леброн вернулся в «Кавальерс» в 2014 году, клуб нанял для него личного тренера, а также охранника и персонального ассистента. Ирвинг не мог рассчитывать на подобное отношение, что беспокоило его.

Леброн Джеймс прибыл в Саудовскую Аравию: