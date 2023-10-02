Чарльз Баркли – об атлетичных игроках НБА: большинство из них тупы как пробка

Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал, почему любил играть против атлетически сложенных баскетболистов.

«Мне всегда нравилось играть против атлетичных парней, потому что большинство из них тупы как пробка. Большинство из них играли, опираясь на свои спортивные навывки. Их можно развить в старшей школе или в колледже. Но проблема в том, что когда попадаешь в НБА, ты просто не будешь более талантливым, чем Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Кевин Дюрант, Девин Букер или Джейсон Тейтум.

Так что раньше мне нравилось играть против атлетически сложенных парней – их можно перехитрить. Они просто бегают и прыгают, не используют ни одну из своих мозговых клеток. И я терпеть не мог играть против умных ребят, просто ненавидел», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: