Член Зала славы оценил работу «Лейкерс» в межсезонье

Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высоко оценил работу «Лос-Анджелес Лейкерс», проделанную в межсезонье, а также похвалил «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».

«Мне нравится, что «Лейкерс» сделали этим летом. Кроме того, нельзя не отметить работу «Наггетс». Думаю, всем понравится, что сделали «Лейкерс» и «Санз», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Помимо того, что «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в выступлении команды в прошлом сезоне, генеральному менеджеру клуба Робу Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков: разыгрывающего Гэйба Винсента, форвардов Кэма Реддиша и Торина Принса, центрового Джексона Хэйса. Кроме того, «Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом.

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