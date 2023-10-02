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Джеймс Харден может быть оштрафован за пропуск медиадня «Филадельфии»

Джеймс Харден может быть оштрафован за пропуск медиадня «Филадельфии»
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не собирается присутствовать на медиадне команды и может получить за это штраф.

«Харден пропустит медиадень команды в попытках добиться от руководства обмена. Джеймс расстроен тем, что его не обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс».

Харден может быть оштрафован за пропуск медиадня. Сегодня «Сиксерс» отправляются в Колорадо, чтобы провести несколько дней в тренировочном лагере в Университете штата Колорадо. Источники сообщили, что «Сиксерс» и «Клипперс» недавно вели переговоры по обмену, но, судя по всему, сделка не продвинулась. Никаких других предложений по обмену игрока нет», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Напомним, у Хардена испортились отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.

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