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Дэмьен Лиллард выступил во время медиадня НБА и назвал Адетокунбо лучшим игроком лиги

Дэмьен Лиллард выступил во время медиадня НБА и назвал Адетокунбо лучшим игроком лиги
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Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал своё пребывание в стане висконсинского клуба. Лиллард также назвал Янниса Адетокунбо лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не думаю, что это секрет, как сильно я хочу выиграть. Я очень взволнован и благодарен за эту возможность стать частью этой организации и играть вместе с лучшим игроком лиги», — заявил Лиллард во время медиадня.

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда:

В минувшем сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

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