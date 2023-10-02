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Леброн Джеймс рассказал, в честь кого проведёт свой 21-й сезон в НБА

Леброн Джеймс рассказал, в честь кого проведёт свой 21-й сезон в НБА
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время медиадня заявил, что предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он посвятит своего старшему сыну Бронни.

Леброн также отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, идут очень хорошо.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

В минувшем сезоне НБА «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

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