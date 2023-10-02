Адетокунбо: деньги не важны, важно чертовски много денег, поэтому я подпишу контракт позже

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не станет подписывать новый контракт с командой в этом году, так как в следующем сможет получить более выгодные условия.

«Деньги не важны. Важно чертовски много денег. Так что я подпишу контракт в следующем году. Подписывать сейчас нет смысла. Я хочу быть игроком «Милуоки Бакс» до конца своей карьеры, пока мы сможем побеждать. Я чувствую, что предан команде», — рассказал Адетокунбо на медиадне команды.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Контракт Адетокунбо заканчивается летом 2026 года, но уже в 2025 году у форварда есть возможность стать свободным агентом, воспользовавшись опцией игрока. Следующим летом у форварда будет право подписать супермаксимальный контракт с «Милуоки».