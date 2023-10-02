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Кевин Дюрант заявил, что сыграет на Олимпиаде в Париже

Кевин Дюрант заявил, что сыграет на Олимпиаде в Париже
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант сообщил, что выступит в составе сборной США на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Кевин Дюрант заявил, что примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — написала журналистка Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike:

Кевин Дюрант — 13-кратный участник Матча всех звёзд и двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 и 2018). В составе сборной США он побеждал на чемпионате мира 2010 года в Турции, а также является трёхкратным чемпионом Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020).

Напомним, в прошлом сезоне «Финикс» с Дюрантом в составе пробился в плей-офф Западной конференции. По ходу первого раунда команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1, однако затем уступила будущему чемпиону НБА, «Денвер Наггетс», со счётом 2-4.

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