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Леброн Джеймс ответил на вопрос, может ли предстоящий сезон НБА стать для него последним

Леброн Джеймс ответил на вопрос, может ли предстоящий сезон НБА стать для него последним
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры. Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации станет уже 21-м для 38-летнего Леброна.

«Может ли этот сезон стать моим последним в НБА? Я не знаю. На сегодняшний день я счастлив, я взволнован в ожидании нового сезона. Я не знаю, как будет выглядеть конец этого пути или даже конец сезона. Понятия не имею», — сказал Джеймс во время медиадня.

В минувшем сезоне НБА «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

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