Зубков: мы были абсолютно не готовы к матчу с «Уралмашем», возможно, недонастроились

Капитан «Зенита» Андрей Зубков поделился эмоциями после поражения в стартовой игре нового сезона Единой лиги ВТБ от екатеринбургского «Уралмаша» (70:75)

«Тяжело что-то сказать. Во-первых, это будет большой-большой урок для нас на весь сезон. После Суперкубка все думали, что будем теперь всех побеждать, но когда у меня спрашивали про это, я говорил, что надо посмотреть на нас, на то, как мы будем себя вести тогда, когда мы проиграем. И мы проиграли.

Сейчас надо посмотреть, как мы отреагируем, что сделаем, чтобы направить это всё на победный путь. Посмотрим, как будут реагировать игроки, тренеры, все. Так что я думаю, что это большой урок, мы не были готовы к этому матчу. Может, потому, что это первый официальный матч дома, при своих болельщиках, может быть, ещё из-за чего-то. Но мы были абсолютно не готовы и поэтому проиграли.

Что нужно изменить, чтобы поменять ситуацию? Я не думаю, что дело в каких-то игровых моментах. Это у каждого внутри. Мотивация, настрой, отношение или ещё что-то. По игре у нас был план, и мы наполовину его выполнили, а наполовину нет. Я не видел ещё статистику, но думаю, что у нас было очень много потерь, где-то мы в защите плохо сыграли. Это всё дало свой результат.

Недонастроились на «Уралмаш»? Возможно. Возможно, дело в этом», — приводит слова Зубкова сайт петербургского клуба.