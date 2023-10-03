«Сан-Антонио» договорился о продлении контракта на общую сумму $ 146 млн с защитником

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» и атакующий защитник Девин Васселл достигли соглашения по поводу продления контракта на пять лет и общую сумму $ 146 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Девин Васселл был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 11-м номером «Сан-Антонио», за который 23-летний баскетболист продолжает выступать по сей день.

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В минувшем регулярном сезоне Васселл принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 18,5 очка, 3,9 подбора и 3,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 38,7. Предстоящий сезон НБА для защитника станет четвёртым в карьере.