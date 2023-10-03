Кавай Леонард прокомментировал возможное выступление за сборную США на ОИ-2024

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард ответил на вопрос, планирует ли он выступать за сборную США во время Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я рассматривал такую возможность летом, но у меня были другие обязательства. Мне пришлось бы уйти раньше, поэтому я не смог пойти. Посмотрим, что произойдёт», — заявил Леонард во время пресс-конференции в рамках медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, в прошедшем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место на Западе, а в четвертьфинальной серии уступил «Финикс Санз» со счётом 1-4. В конце июня Леонард перенёс процедуру на колене после очередной травмы, полученной как раз в серии с «Финиксом».

Кавай перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего целиком пропустил сезон-2021/2022.