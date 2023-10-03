«Хочу быть там». Карри подтвердил свою заинтересованность в участии на ОИ-2024 в Париже

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри отреагировал на возможное участие на Олимпийский играх 2024 года в Париже в составе сборной США по баскетболу.

«Я говорил с некоторыми людьми по поводу такой возможности. Я хочу играть. Это единственное, что я не делал в своей карьере. Я определённо хочу быть там, хочу быть в команде», — заявил Карри во время пресс-конференции в рамках медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Карри показал, как тренируется на песке в Дубае:

Отметим, что ранее Леброн Джеймс принял решение об участии в Олимпийских играх 2024 года и разговаривал об этом с другими звёздными игроками НБА. В частности, Леброн говорил со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином.