Грин: в прошлом сезоне у нас был лучший стартовый состав, но Крис Пол — это Крис Пол

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос, должен ли новоиспечённый разыгрывающий калифорнийского клуба Крис Пол выходить в стартовом составе.

«В прошлом сезоне у нас был лучший стартовый состав в лиге. Однако нельзя игнорировать тот факт, что Крис Пол — это Крис Пол. Я баскетболист, а не тренер, так что это не моя работа решать, будет ли он выходить в старте или нет», — заявил Грин во время пресс-конференции в рамках медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

Прошлым летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.