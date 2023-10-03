Брэдли Бил: Девин Букер может стать только лучше, и об этом страшно просто говорить

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил высказался о своём одноклубнике Девине Букере. Бил дал понять, что возможности Букера безграничны.

«Девин Букер может стать только лучше, и об этом страшно просто говорить… Его возможности беспредельны — сейчас он касается только малой части», — рассказал Бил во время пресс-конференции в рамках медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»:

В нынешнее межсезонье Брэдли был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс». По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл Криса Пола, который впоследствии был отчислен, Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил провёл в «Уизардс» все 11 лет своей карьеры. Столичный клуб задрафтовал игрока в 2012 году под третьим номером. За 11 сезонов защитник сумел трижды стать участником Матчей всех звёзд. В минувшем сезоне защитник в среднем набирал 23,2 очка и 5,4 ассиста.