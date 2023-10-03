Энтони Дэвис: я буду помогать ребятам, а не перекладывать всё на Леброна Джеймса

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о своём настрое к предстоящем сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Дэвис также дал понять, что намерен облегчить жизнь звёздному лёгкому форварду Леброну Джеймсу.

«Я благодарен «Лейкерс» за то, что они преданы мне. Я обязан ради них каждый матч подвергать своё тело риску. Надеюсь, я стану кандидатом на MVP. Я буду помогать ребятам, а не перекладывать всё на Леброна», — заявил Дэвис во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

Отметим, что в минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в один момент сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: