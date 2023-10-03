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В «Голден Стэйт» рассказали, когда Дрэймонд Грин пройдёт повторное обследование

В «Голден Стэйт» рассказали, когда Дрэймонд Грин пройдёт повторное обследование
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Медицинский персонал проведёт повторное обследование для звёздного тяжёлого форварда Дрэймонда Грина через две недели. Об этом сообщает обозреватель ESPN Кендра Эндрюс в своих социальных сетях.

Отметим, что в начале месяца 33-летний Грин получил повреждение лодыжки, полученного во время тренировки калифорнийской команды. Также сообщалось, что баскетболист может пропустить от трёх до шести недель.

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

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