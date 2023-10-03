«82 матча». Энтони Дэвис рассказал о главной цели в сезоне-2023/2024 НБА

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что намерен принять участие во всех матчах предстоящего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мой цель — играть все 82 игры каждый год. Я хочу выходить и играть в каждом матче, чтобы помочь нашей команде победить», — заявил Дэвис во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

Отметим, что в минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх.

Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в один момент сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: