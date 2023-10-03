Кавай Леонард отреагировал на новые правила НБА отдыха игроков и пропуска матчей

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал новые правила Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отдыха игроков и пропуска матчей баскетболистами лиги.

«Когда я был в «Рэпторс», всё было по-другому. Я тогда восстанавливался после тяжёлой травмы — вы должны знать детали. Если НБА пытается насмехаться над этим, то ей следует остановиться. В остальном, если я смогу играть, то буду выходить на площадку», — поделился Леонард во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

13 сентября НБА утвердила новые правила, ужесточающие правила отдыха звёздных игроков во время национальных телевизионных матчей и сезонных турнирных игр и предусматривающие наказание за неучастие в матчах регулярного сезона сразу нескольких звёзд.

Примечательно, что Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и другие ветераны НБА не будут затронуты новыми правилами НБА в силу некоторых обстоятельств.