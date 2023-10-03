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В «Мемфисе» рассказали о допуске Моранта на тренировки с командой во время дисквалификации

В «Мемфисе» рассказали о допуске Моранта на тренировки с командой во время дисквалификации
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Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Мемфис Гриззлиз» Зак Клейман прокомментировал решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) допустить звёздного разыгрывающего Джа Моранта на тренировки с командой, а также посещение выездных матчей.

«Здорово, что он здесь. Он поставил себя в такое положение, когда нет причин, по которым он не может продолжать доводить дело до конца. Мы рады, что он здесь, и с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова Клеймана официальный сайт НБА.

Напомним, НБА дисквалифицировала игрока из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети. Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн.

Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7,6 млн. Каждая пропущенная игра обойдётся Моранту в $ 304 545.

Мнение Рэндольфа:
Экс-игрок «Мемфиса» Зак Рэндольф поддержал Джа Моранта, который получил дисквалификацию
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