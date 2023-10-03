Элиза Агилар стала первой женщиной на посту президента Федерации баскетбола Испании

Элиза Агилар избрана новым президентом Федерации баскетбола Испании, информирует пресс-служба организации. Она стала первой женщиной на этом посту в истории испанской федерации. 46-летняя экс-баскетболистка набрала 77 из 79 голосов.

Ранее Агилар работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.

На прощальном собрании бывший президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса объявил, что организация получит доход в размере € 27 млн и четвёртый год подряд будет в профиците.

Ранее Испанская федерация баскетбола и муниципалитет Валенсии официально подали заявку на проведение одного из четырёх олимпийских отборочных турниров в 2024 году. Предолимпийские турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а Олимпийские игры стартуют 26-го числа того же месяца.