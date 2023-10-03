Энтони Дэвис: был кое-кто из «Денвера», кто любил поговорить после финала НБА

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что игроки «Денвер Наггетс» минувшим летом подкалывали лос-анджелесскую команду в связи с проигрышем в финальной серии со счётом 1-4.

«Был кое-кто из «Денвера», кто любил поговорить. Мы-то поняли — вы выиграли. У нас с Леброном было несколько разговоров о том, что мы не можем ждать», — сказал Дэвис в эфире Spectrum Sportsnet.

Отметим, что в минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

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