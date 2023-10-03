Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы бюджеты топ-команд чемпионата Израиля

Названы бюджеты топ-команд чемпионата Израиля
Комментарии

Бюджет «Маккаби» из Тель-Авива в новом сезоне составляет 90 млн шекелей (примерно € 22,3 млн). При этом эта сумма не охватывает молодёжные команды и может увеличиться по ходу сезона. Об этом информирует Israelhayom.

Отметим, что бюджет «Маккаби» первый в чемпионате Израиля. Второй по богатству израильской командой является «Хапоэль» из Иерусалима, чей бюджет составляет 45 млн шекелей (€ 11,1 млн). Третьим бюджетом в стране может похвастаться «Хапоэль» из Тель-Авива (25 млн шекелей – примерно € 6,2 млн).

Ранее издание Basket News представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в предстоящем сезоне Евролиги. «Маккаби» попал в топ-10, расположившись на девятой позиции.

Материалы по теме
Basket News представил рейтинг силы команд Евролиги перед стартом нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android