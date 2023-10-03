Звезда Евролиги Василие Мицич высказался о предстоящем дебюте в НБА

Сербский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич высказался о предстоящем дебюте в Национальной баскетбольной ассоциации. Мицич признался, что давно надеялся попасть в североамериканскую лигу.

«Я очень воодушевлён и полон энтузиазма. Достичь такого высокого уровня в Европе было очень сложно. И играть на нём – очень и очень непростая задача. Я был там счастлив. Но я очень рад, что наконец сыграю в НБА, ведь в течение девяти лет я работал, чтобы попасть сюда. Это того стоило. Я хотел приехать куда-нибудь, где меня кто-то знает и где меня желают видеть. И вот это произошло этим летом», — приводит слова Мицича The Oklahoman.

Мицич считается одним из самых успешных баскетболистов Европы, выступающих в данный момент. В составе турецкой команды он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырёх».