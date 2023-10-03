Владимир Гомельский оценил шансы Алексея Шведа вернуться в ЦСКА

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У Владимира поинтересовались, владеет ли он какой-либо информацией относительно вероятности возвращения звёздного российского разыгрывающего Алексея Шведа в московский ЦСКА.

«Информации нет. Возвращение в ЦСКА возможно, но маловероятно», — написал Гомельский.

Об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

Участники драки с баскетболистом Алексеем Шведом рассказывают об инциденте: