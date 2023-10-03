Стало известно, где продолжит карьеру Реджи Баллок после выкупа контракта с «Сан-Антонио»

Лёгкий форвард Реджи Баллок планирует заключить с «Хьюстон Рокетс» контракт после того, как покинет рынок отказов. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Ранее 32-летний форвард достиг соглашения с «Сан-Антонио Спёрс» по поводу выкупа действующего контракта. Отмечалось, что Баллок рассчитывал присоединиться к команде, которая будет претендовать на чемпионство в предстоящем сезоне НБА.

В рамках последнего соглашения лёгкий форвард заработает в сезоне-2023/2024 $ 10,48 млн. Реджи прошлым летом перешёл в «Сан-Антонио» в результате трёхстороннего обмена.

В минувшем регулярном сезоне Баллок в составе «Даллас Маверикс» принял участие в 78 матчах, набирая в среднем 7,2 очка, делая 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых — 38.