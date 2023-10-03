Узинский: в матче с УНИКСом не хватило ключевых игроков, но «Локо» наберёт ход

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский прокомментировал поражение от УНИКСа, а также поделился ожиданиями от матча с «Пармой» в Единой лиге ВТБ.

«Чего нам не хватило, чтобы навязать борьбу УНИКСу? Мы приехали в столицу Татарстана без ряда игроков основы, пропускавших эту встречу по разным причинам. Нам однозначно не хватило равноценных замен: всё-таки Джейлен Бэрфорд, Девон Акун-Пёрселл и Захар Ведищев сильно влияют на вариативность игры команды в атаке. И Джейлен, и Девон были в числе топ-бомбардиров прошлого чемпионата. Захар опасен для соперника за счёт своего дальнего броска, проходов под кольцо. Отсутствие ключевых игроков сильно повлияло на результативность, реализацию бросков, возможность растягивать защиту УНИКСа. Ведищев и Девон восстанавливаются, и мы ждём их вместе с Бэрфордом в составе команды уже в ближайшие дни. Добавлю, что столкнуться с этими сложностями с составом лучше сейчас, чем во время решающих матчей плей-офф весной.

Какие ожидания от встречи с «Пармой»? Мы намерены показать свой лучший баскетбол. В домашних стенах болельщики нас поддерживают, команда просто обязана выиграть красиво.

Можно ли проводить аналогии с прошлым сезоном, который тоже начался не лучшим образом? Я бы не стал сравнивать. Благодаря руководству клуба и лично президенту Андрею Ведищеву в команде остались все лидеры, сохранился костяк. А в прошлом сезоне мы начинали с чистого листа. Сейчас налажено взаимопонимание внутри коллектива. Повторюсь: в первом матче не хватило ключевых игроков атаки, но всё наладится, и «Локо» наберёт ход.

Уже нет необходимости что-то говорить команде, которая почувствовала свои силы, поверила в себя. Каждый из нас понимает, что планку опускать нельзя. Перед нами поставлены самые высокие цели, и мы сделаем всё, чтобы их выполнить. Конкуренция в чемпионате обострилась, добавились две новые команды. Мы же для всех будем раздражителем номер один. Но мы к этому готовы. Важно, что «Локо» – команда с характером. А ещё мне импонирует то, что «Локо» единственная команда в лиге, которая по-настоящему делает ставку на своих воспитаннико», — приводит слова Узинского официальный сайт краснодарского клуба.