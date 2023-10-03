Сколько лет Леброн ещё будет выступать в НБА?

На вчерашнем медиа-дне журналист задал личный вопрос звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Репортёр поинтересовался, может ли грядущий сезон стать последним в карьере легендарного игрока? Леброн ответил следующим образом.

«Может ли этот сезон стать моим последним в НБА? Я не знаю. На сегодняшний день я счастлив, я взволнован в ожидании нового сезона. Я не знаю, как будет выглядеть конец этого пути или даже конец сезона. Понятия не имею», — сказал Джеймс во время медиа-дня.

Сколько ещё сезонов Леброн сыграет в НБА? Хотим знать ваше мнение.

Леброн заявлял, что хочет дождаться прихода в лигу его сына Бронни, но из-за перенесённой остановки сердца, перспективы старшего сына Джеймса стали куда более туманными. Изначально, он должен был заявиться на драфт 2024 года.

Другой сын Леброна Брайс также подаёт надежды. На данный момент он выступает в классе школьников, которые могут попасть на драфт не ранее, чем в 2026 году.