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Лука Дончич реализовал бросок с центра площадки

Лука Дончич реализовал бросок с центра площадки
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Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич продемонстрировал точность во время тренировки.

В Сети появилось видео, на котором лидер «Далласа» реализовал бросок с центра площадки во время тренировки команды.

Напомним, Дончич в это межсезонье выступал за сборную Словении на чемпионате мира по баскетболу. Вместе с национальной командой он дошёл до четвертьфинала международного первенства, в итоге его команда заняла седьмое место.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. Напомним, его команда не смогла пробиться в плей-офф.

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