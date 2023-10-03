Лука Дончич реализовал бросок с центра площадки

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич продемонстрировал точность во время тренировки.

В Сети появилось видео, на котором лидер «Далласа» реализовал бросок с центра площадки во время тренировки команды.

Напомним, Дончич в это межсезонье выступал за сборную Словении на чемпионате мира по баскетболу. Вместе с национальной командой он дошёл до четвертьфинала международного первенства, в итоге его команда заняла седьмое место.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. Напомним, его команда не смогла пробиться в плей-офф.