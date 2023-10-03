Стивен Эй Смит: Джеймс Харден ведёт себя как чёртов ребёнок

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о ситуации со звёздным разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом, который просит обмен в другой клуб и не явился на медиадень команды.

«Когда у «Филадельфии» был день СМИ, господин Джеймс Харден не явился. Он надеется, что его обменяют. В июне этого года он активировал опцию игрока на предстоящий сезон стоимостью $ 35,6 млн. Скорее всего, он сделал это в надежде, что в конечном итоге его обменяют в «Клипперс», но этого не произошло. С тех пор я буду называть это так, как я это вижу: мне нравится Джеймс Харден, но он ведёт себя как чёртов ребёнок. Ему следует прекратить.

Он едет в Китай и на камеру называет Дэрила Мори лжецом. А ведь он его бывший приятель, парень, который организовал его переход в «Хьюстон» из «Оклахомы» в 2012 году. Парень, который буквально кормил Хардена с ложечки и давал всё, в чём он нуждался, и в конечном итоге помог ему стать MVP лиги», — сказал Эй Смит в своём подкасте.