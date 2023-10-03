Рики Рубио пропустит тренировочный лагерь «Кливленда» и продолжит восстановление

Президент «Кливленд Кавальерс» по баскетбольным операциям Коби Альтман сообщил, что разыгрывающий Рики Рубио продолжит восстанавливать своё ментальное здоровье и пропустит тренировочный лагерь команды.

«Мы по-прежнему полностью поддерживаем Рики и его старания прийти в норму, которые на данный момент лучше продолжать вдали от команды. Это полностью оправдывает его отсутствие в лагере. Мы продолжаем регулярно общаться и консультироваться с Рики и будем продолжать помогать ему любыми возможными способами.

Он работает над тем, чтобы привести себя в порядок. Мы даём ему время, чтобы он пришёл в норму. Мы поддерживаем его издалека, и мы надеемся, что он вернётся в «Кливленд» и поможет нам в этом сезоне. Но мы хотим дать ему время и возможность по-настоящему прийти в себя», — рассказал Альтман во время медиадня команды.

Напомним, летом Рубио объявил о приостановлении карьеры из-за проблем с ментальным здоровьем. Игрок пропустил чемпионат мира — 2023.