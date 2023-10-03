ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

Сегодня, 3 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Крылатское» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 73:64.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 13 очков. Центровой Тони Джекири отметился 12 очками и девятью подборами. Форвард Ливио Жан-Шарль оформил дабл-дабл из десяти очков и 12 подборов.

В составе красноярской команды отличились разыгрывающий Джеремайя Мартин, в активе которого 18 очков и четыре подбора, и защитник Ксавье Ратан-Мэйз, отметившийся 15 очками.

Для ЦСКА эта победа стала уже второй подряд на старте турнира.