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ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024
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Сегодня, 3 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Крылатское» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 73:64.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 13 очков. Центровой Тони Джекири отметился 12 очками и девятью подборами. Форвард Ливио Жан-Шарль оформил дабл-дабл из десяти очков и 12 подборов.

В составе красноярской команды отличились разыгрывающий Джеремайя Мартин, в активе которого 18 очков и четыре подбора, и защитник Ксавье Ратан-Мэйз, отметившийся 15 очками.

Для ЦСКА эта победа стала уже второй подряд на старте турнира.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 октября 2023, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
73 : 64
Енисей
Красноярский край, Россия
ЦСКА: Тримбл - 13, Джекири - 12, Жан-Шарль - 10, М'Бай - 10, Астапкович - 7, Руженцев - 7, Уэйр - 5, Антонов - 5, Курбанов - 4, Михайловский, Захаров, Карданахишвили
Енисей: Мартин - 18, Ратан-Мэйз - 15, Бич - 8, Топтунов - 6, Хопкинс - 6, Белянков - 5, Балашов - 4, Сонько - 2, Шлегель, Загретдинов
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