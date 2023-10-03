Войнаровски: Джеймс Харден уже сегодня приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден уже сегодня прибудет в тренировочный лагерь команды. Напомним, игрок настаивает на обмене в другую команду и не появился на медиадне.

«Источники ESPN сообщают, что звезда «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не тренировался с командой, но ожидается, что он прибудет в Колорадо уже сегодня, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.